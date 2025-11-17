Jovem representa o ES no programa global de liderança climática do Príncipe William

A ativista Marina Cunico Crédito: Acervo Pessoal

Entre mais de 500 candidatos brasileiros, a ativista socioambiental Marina Cunico, de 19 anos, foi uma das selecionadas no Brasil para participar do "Generation Earthshot: Leadership Programme 2025", um programa global de liderança para jovens entre 18 e 30 anos comprometidos com soluções climáticas, criado em 2020 pelo Príncipe William. O programa de liderança uniu 75 jovens líderes (25 da Ásia e África do Sul e 50 brasileiros, selecionados entre mais de 500 candidatos) para workshops, painéis e uma experiência imersivas no Rio de Janeiro, no início deste mês, entre 2 e 5 de novembro.

Marina representou o Espírito Santo no programa internacional, criado pela "The Earthshot Prize Foundation" – iniciativa fundada em 2020 pelo Príncipe William e pelo naturalista David Attenborough, considerada "Nobel do Meio Ambiente" por premiar anualmente as soluções mais inovadoras para os desafios ambientais do planeta. Marina é ativista há 14 anos, co-fundadora do programa "O Bem que Contagia" e criou a Lojinha da Marina, projeto socioambiental que utiliza uma moeda social própria para transformar a vida de crianças em situação de vulnerabilidade. Os participantes foram selecionados com base em critérios rigorosos que incluem impacto comprovado em suas comunidades, potencial de liderança, inovação em soluções ambientais e comprometimento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).

Em 2024, a iniciativa da Marina impactou mais de 10 mil crianças, meta que a jovem pretende repetir em 2025. O projeto, que completa 10 anos de atividades foi um dos diferenciais que garantiram sua seleção para o programa. Ouça a conversa completa!