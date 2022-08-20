Jovem preso após tentativa de ataque à escola chegou a usar um cadeado para impedir fuga de alunos

A informação é do comandante da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar, Major Isaac Rubim

Fernanda Queiroz

Jovem invadiu escola de Jardim da Penha com arco e flechas Crédito: Leitor | A Gazeta
A intenção do jovem de 18 anos que invadiu uma escola municipal de Vitória nesta sexta-feira (19) era matar pessoas, segundo relatou o comandante da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar, Major Isaac Rubim, em entrevista à CBN Vitória neste sábado (20). O ex-aluno invadiu o local com um arsenal de flechas, facas e até coquetel molotov. O detido, que não teve o nome divulgado, chegou a usar um cadeado no portão para impedir a saída das pessoas de dentro do colégio. De acordo com o comandante, o jovem disse à polícia que tinha a intenção de matar antes de forçar um confronto com os policiais para ser morto em seguida. O ex-aluno não detalhou se entrou na escola Éber Louzada Zippinotti, em Jardim da Penha, com os alvos em mente. Segundo Isaac Rubim, uma possível tragédia foi evitada com o acionamento rápido e a chegada quase imediata da Polícia Militar ao local. Ainda de acordo com o major, existe uma parceria entre moradores do bairro e a Polícia Militar através do "policiamento comunitário", que favorece o trabalho de segurança. A equipe, de acordo com o militar, chegou à escola menos de um minuto após ter sido acionada. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Major Isaac Rubim - 20-08-22

