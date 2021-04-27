Jovem é encontrado 10 horas após cair de pedra; entenda o resgate

O jovem Bruno Cerqueira, de 22 anos, caiu da Pedra do Urubu, localizada no Parque da Manteigueira, em Vila Velha, e foi resgatado na noite de ontem, segunda-feira (26), após esperar cerca de 10 horas para ser encontrado por alguém. De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, uma equipe responsável pela Inspetoria Ambiental ouviu os gritos do jovem durante uma ronda preventiva no parque. O rapaz estava em local de difícil acesso, de onde não conseguiria sair sozinho. Foi pedido reforço para a Guarda o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgate. A partir daí, os agentes mantiveram contato com Bruno para garantir que ele não perdesse a consciência.
Entrevista - Fabio Botacin - Landa Marques - 27-04-21.mp3
O primeiro contato foi por volta das 18h e o resgate foi efetuado por volta das 20h. É o que detalhou a Comandante Landa Marques, subsecretária da Guarda Municipal de Vila Velha, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça.