Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

EM VILA VELHA

Jovem é encontrado 10 horas após cair de pedra; entenda o resgate

A entrevistada é a Comandante Landa Marques, subsecretária da Guarda Municipal de Vila Velha

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 16:03

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

27 abr 2021 às 16:03
Guarda e Corpo de Bombeiros fazem operação de resgate a jovem acidentado Crédito: Divulgação/PMVV
O jovem Bruno Cerqueira, de 22 anos, caiu da Pedra do Urubu, localizada no Parque da Manteigueira, em Vila Velha, e foi resgatado na noite de ontem, segunda-feira (26), após esperar cerca de 10 horas para ser encontrado por alguém. De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, uma equipe responsável pela Inspetoria Ambiental ouviu os gritos do jovem durante uma ronda preventiva no parque. O rapaz estava em local de difícil acesso, de onde não conseguiria sair sozinho. Foi pedido reforço para a Guarda o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgate. A partir daí, os agentes mantiveram contato com Bruno para garantir que ele não perdesse a consciência.
Entrevista - Fabio Botacin - Landa Marques - 27-04-21.mp3
O primeiro contato foi por volta das 18h e o resgate foi efetuado por volta das 20h. É o que detalhou a Comandante Landa Marques, subsecretária da Guarda Municipal de Vila Velha, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados