Jovem decide trabalhar por conta própria vendendo doces em Vila Velha

É na região da Prainha, em Vila Velha, que Laiz Lara Lemes dos Santos adoça os mais diversos paladares com seus quitutes. Chup-chup gourmet, bolo de pote e brownies são algumas das opções que a jovem de 30 anos comercializa desde 2019, quando decidiu empreender para arrecadar uma renda extra. Pouco tempo depois, Laiz decidiu sair do emprego de carteira assinada para se dedicar totalmente ao negócio. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Laiz Lara relembra sua trajetória e conta o que a inspirou a empreender. Ouça a conversa completa!