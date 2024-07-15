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Entrevista

Jovem decide trabalhar por conta própria vendendo doces em Vila Velha

Conheça a história de Laiz Lara Lemos dos Santos

Publicado em 15 de Julho de 2024 às 18:02

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

15 jul 2024 às 18:02
Laiz Lara Lemes, criou um negócio de venda de doces
Lais Lara Crédito: Vitor Jubini
É na região da Prainha, em Vila Velha, que Laiz Lara Lemes dos Santos adoça os mais diversos paladares com seus quitutes. Chup-chup gourmet, bolo de pote e brownies são algumas das opções que a jovem de 30 anos comercializa desde 2019, quando decidiu empreender para arrecadar uma renda extra. Pouco tempo depois, Laiz decidiu sair do emprego de carteira assinada para se dedicar totalmente ao negócio. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Laiz Lara relembra sua trajetória e conta o que a inspirou a empreender. Ouça a conversa completa!
Entrevista José Carlos Schaeffer - Laiz Lara Lemes dos Santos - 15-07-24

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