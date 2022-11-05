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Capixabas na Copa

Jornalistas de A Gazeta / CBN Vitória vão cobrir a Copa do Mundo direto do Catar

Eles passarão as notícias em primeira mão, as curiosidades sobre o Catar e o clima da competição para os capixabas direto desse país do Oriente Médio

Publicado em 05 de Novembro de 2022 às 12:32

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

05 nov 2022 às 12:32
Jornalistas da Rede Gazeta Vitor Jubini e Filipe Souza acompanharão de perto a Copa do Catar
Jornalistas da Rede Gazeta Vitor Jubini e Filipe Souza acompanharão de perto a Copa do Catar Crédito: Carlos Alberto Silva
A Copa do Mundo do Catar está chegando. Entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro, 32 seleções se enfrentam em busca da conquista mais importante do futebol. Para a edição deste ano, a Rede Gazeta estará presente para fazer a cobertura in loco do Mundial. Notícias em primeira mão, a trajetória do atacante Richarlison, curiosidades sobre o Catar e transmitir o clima da competição aos capixabas é o objetivo da equipe que estará no país do Oriente Médio. O colunista e editor de esportes, Filipe Souza, e o fotojornalista Vitor Jubini embarcam no dia 18 de novembro para Doha, onde ficarão concentrados para realizar a cobertura dos principais acontecimentos da Copa, como jogos decisivos, partidas e treinos da Seleção Brasileira, e coletivas de imprensa. Ouça a conversa completa!
“Cobrir a Copa do Mundo vai ser uma experiência incrível. Vamos acompanhar de perto a trajetória do atacante Richarlison, que será o quarto capixaba a disputar uma Copa, trazer conteúdos sobre a Seleção Brasileira e claro muitas curiosidades sobre como é o Catar. Seremos os olhos do público capixaba no primeiro país do Oriente Médio a receber o mundial”, destacou Filipe Souza.
Entrevista Patrícia Vallim - Filipe Souza e Vitor Jubini - 05-11-22
Vitor Jubini afirmou que a Copa é o evento de maior relevância no esporte. “Nenhum evento chega próximo do tamanho da mobilização de uma Copa do Mundo, tanto que meses antes da competição só se fala nisso, então vais se criando um clima para isso. E estar lá para testemunhar é um privilégio como jornalista”.

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