Jornalistas de A Gazeta / CBN Vitória vão cobrir a Copa do Mundo direto do Catar

Jornalistas da Rede Gazeta Vitor Jubini e Filipe Souza acompanharão de perto a Copa do Catar Crédito: Carlos Alberto Silva

A Copa do Mundo do Catar está chegando. Entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro, 32 seleções se enfrentam em busca da conquista mais importante do futebol. Para a edição deste ano, a Rede Gazeta estará presente para fazer a cobertura in loco do Mundial. Notícias em primeira mão, a trajetória do atacante Richarlison, curiosidades sobre o Catar e transmitir o clima da competição aos capixabas é o objetivo da equipe que estará no país do Oriente Médio. O colunista e editor de esportes, Filipe Souza, e o fotojornalista Vitor Jubini embarcam no dia 18 de novembro para Doha, onde ficarão concentrados para realizar a cobertura dos principais acontecimentos da Copa, como jogos decisivos, partidas e treinos da Seleção Brasileira, e coletivas de imprensa. Ouça a conversa completa!

“Cobrir a Copa do Mundo vai ser uma experiência incrível. Vamos acompanhar de perto a trajetória do atacante Richarlison, que será o quarto capixaba a disputar uma Copa, trazer conteúdos sobre a Seleção Brasileira e claro muitas curiosidades sobre como é o Catar. Seremos os olhos do público capixaba no primeiro país do Oriente Médio a receber o mundial”, destacou Filipe Souza.

Your browser does not support the audio element. Entrevista Patrícia Vallim - Filipe Souza e Vitor Jubini - 05-11-22