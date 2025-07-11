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Horas de terror

Jornalista relembra momentos de tensão durante rebelião na Casa de Detenção de Vila Velha

Produção da Rede Gazeta resgata as 12 horas de pânico vividas por repórteres e autoridades em poder dos detentos

Publicado em 11 de Julho de 2025 às 11:02

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

11 jul 2025 às 11:02
Thelmo Scarpine, jornalista da TV Gazeta, após ser liberto durante a rebelião
No centro da foto, Thelmo Scarpine, jornalista da TV Gazeta, após ser liberto durante a rebelião Crédito: Ailton Lopes | Cedoc A Gazeta
8 de fevereiro de 1990: um dia para ficar na história do Espírito Santo. O que deveria ser mais um dia de trabalho para Thelmo Scarpine, Edgar Ferreira e Antônio Moreira, da TV Gazeta, em uma cobertura jornalística se tornou um episódio de terror. Os três, entre outros profissionais da imprensa capixaba, foram feitos de reféns por internos que conduziam uma rebelião na Casa de Detenção de Vila Velha. Após 35 anos, uma produção especial de A Gazeta reuniu o jornalista, o assistente de cinegrafista e o cinegrafista relembrando como foram aquelas 12 horas. Em entrevista à CBN Vitória, o editor de conteúdo audiovisual da Rede Gazeta, Farley Sil, conta os bastidores da produção, e o Thelmo Scarpine, ex-repórter do Bom Dia Espírito Santo relata como foi trocar lugar na história: de repórter a refém. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA PATRICIA VALLIM - FARLEY SIL E THELMO SCARPINE - 11-07-25

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