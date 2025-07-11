Jornalista relembra momentos de tensão durante rebelião na Casa de Detenção de Vila Velha

8 de fevereiro de 1990: um dia para ficar na história do Espírito Santo. O que deveria ser mais um dia de trabalho para Thelmo Scarpine, Edgar Ferreira e Antônio Moreira, da TV Gazeta, em uma cobertura jornalística se tornou um episódio de terror. Os três, entre outros profissionais da imprensa capixaba, foram feitos de reféns por internos que conduziam uma rebelião na Casa de Detenção de Vila Velha. Após 35 anos, uma produção especial de A Gazeta reuniu o jornalista, o assistente de cinegrafista e o cinegrafista relembrando como foram aquelas 12 horas. Em entrevista à CBN Vitória, o editor de conteúdo audiovisual da Rede Gazeta, Farley Sil, conta os bastidores da produção, e o Thelmo Scarpine, ex-repórter do Bom Dia Espírito Santo relata como foi trocar lugar na história: de repórter a refém. Ouça a conversa completa!