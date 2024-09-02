Jornalista capixaba conta os bastidores da terceira edição do Rock in Rio

No ano em que o Rock in Rio celebra seus 40 anos de história, o jornalista capixaba José Roberto Santos Neves lança seu livro “Diários do Rock in Rio”, obra que contém relatos dos bastidores da terceira edição do festival, realizada em 2001, e que marcou a volta do evento para a Cidade do Rock. Durante os sete dias do megaevento, José Roberto acompanhou na íntegra as mais de 160 atrações musicais e coletivas de imprensa com grandes nomes da música como Iron Maiden, Red Hot Chili Peppers e Foo Fighters. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o autor conta os detalhes desse festival que foi um divisor de águas na indústria do entretenimento. Ouça a conversa completa!