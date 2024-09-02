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Jornalista capixaba conta os bastidores da terceira edição do Rock in Rio

Ouça a entrevista com José Roberto Santos Neves

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 17:37

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

02 set 2024 às 17:37
9 shows imperdíveis no line-up do Rock in Rio 2024
9 shows imperdíveis no line-up do Rock in Rio 2024 Crédito: Andre Luiz Moreira | Shutterstock
No ano em que o Rock in Rio celebra seus 40 anos de história, o jornalista capixaba José Roberto Santos Neves lança seu livro “Diários do Rock in Rio”, obra que contém relatos dos bastidores da terceira edição do festival, realizada em 2001, e que marcou a volta do evento para a Cidade do Rock. Durante os sete dias do megaevento, José Roberto acompanhou na íntegra as mais de 160 atrações musicais e coletivas de imprensa com grandes nomes da música como Iron Maiden, Red Hot Chili Peppers e Foo Fighters. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o autor conta os detalhes desse festival que foi um divisor de águas na indústria do entretenimento. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - José Roberto - 02-09-24

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