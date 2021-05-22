Jornadas de trabalho mais longas favorecem risco de morte por doenças cardiovasculares

OMS concluiu de trabalho longas aumentam chances de morte por doenças cardiovasculares Crédito: Freepik

Your browser does not support the audio element. Fábio Botacin entrevista Tatiane Emerich - 22/05/2021

Um estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS), em parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), publicado na revista científica "Environment International", constatou que jornadas de trabalho longas aumentam significativamente as chances de morte por doenças cardiovasculares. A conclusão se baseia em dados de dezenas de pesquisas feitas em 154 países entre os anos de 1970 e 2018.

Segundo o estudo, trabalhar 55 ou mais horas por semana aumenta em 35% o risco de sofrer um derrame e em 17% o risco de morrer de doenças cardíacas, na comparação com jornadas de trabalho de 25 a 40 horas por semana. Com a pandemia da Covid-19, as jornadas de trabalho excessivas se agravaram.

O próprio diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse que com o teletrabalho, os limites entre casa e trabalho se tornaram confusos. Além disso, por conta da crise, muitas empresas foram forçadas a reduzir operações e sobrecarregar equipes, que passam a trabalhar mais horas.

Em entrevista à CBN Vitória, a médica cardiologista Tatiane Emerich, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia no Espírito Santo (SBC/ES), alerta para as jornadas de trabalho excessivas e destaca a importância de se aliar o trabalho ao equilíbrio do corpo e da mente, com atividade física e alimentação.