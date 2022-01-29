Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Jorge Lucas é Batman, Django, Dominic Toreto, Chapeleiro Maluco, Joe Gardner e muitos mais...
Dublagem

Jorge Lucas é Batman, Django, Dominic Toreto, Chapeleiro Maluco, Joe Gardner e muitos mais...

Dublador e ator há mais de 30 anos, Jorge Lucas empresta sua voz a personagens e atores famosos nas versões brasileiras de grandes bilheterias dos cinemas

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 12:16

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

29 jan 2022 às 12:16
Jorge Lucas, dublador e ator
Jorge Lucas, dublador e ator Crédito: Nana Moraes/Divulgação
'O Brasil faz a melhor dublagem do mundo'. Quem afirma é Jorge Lucas, ator e dublador que completa 33 anos de carreira em 2022. Ele é a voz brasileira de grandes personagens do cinema mundial, como o Batman (Batman x Superman e Liga da Justiça), Django (Django Livre), Dominic Toreto (Velozes e Furiosos), Chapeleiro Maluco (Alice no País das Maravilhas) e Joe Gardner (da animação Soul) . Em entrevista à CBN Vitória, Jorge deu detalhes de sua carreira, curiosidades sobre a dublagem e o que é necessário para ser um dublador. Ouça:
Entrevista - Patricia Vallim - Jorge Lucas - 29-01-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhão tombou após o acidente e rodovia ficou bloqueada
Caminhão invade contramão e provoca morte de 16 pessoas da mesma família na BA
Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados