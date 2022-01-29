Jorge Lucas é Batman, Django, Dominic Toreto, Chapeleiro Maluco, Joe Gardner e muitos mais...

'O Brasil faz a melhor dublagem do mundo'. Quem afirma é Jorge Lucas, ator e dublador que completa 33 anos de carreira em 2022. Ele é a voz brasileira de grandes personagens do cinema mundial, como o Batman (Batman x Superman e Liga da Justiça), Django (Django Livre), Dominic Toreto (Velozes e Furiosos), Chapeleiro Maluco (Alice no País das Maravilhas) e Joe Gardner (da animação Soul) . Em entrevista à CBN Vitória, Jorge deu detalhes de sua carreira, curiosidades sobre a dublagem e o que é necessário para ser um dublador. Ouça: