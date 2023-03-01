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Jogos e apostas esportivas: o que é proibido e permitido no Brasil

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o advogado e estudioso do tema, Luiz Alochio, fala sobre o assunto!

Publicado em 01 de Março de 2023 às 18:02

Publicado em 

01 mar 2023 às 18:02
Apostas esportivas são permitidas no Brasil? Entenda o assunto
Apostas esportivas são permitidas no Brasil? Entenda o assunto Crédito: Pixabay
Apostar uma quantia de dinheiro e receber o dobro ou triplo de volta parece uma ótima oportunidade. As apostas esportivas têm feito sucesso no Brasil e conquistam cada vez mais adeptos. As empresas, que quase sempre levam o termo "bet" no nome, estampam também algumas camisas de grandes clubes. Mas, afinal, o que é permitido e proibido quando o assunto são os jogos e apostas esportivas? Em entrevista ao CBN Cotidiano, o advogado e estudioso do tema, Luiz Alochio, fala sobre o assunto! Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Luiz Alochio - 01-03-23

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