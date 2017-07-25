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Jogador é diagnosticado com tumor nos testículos. Conheça os sintomas

O Flamengo anunciou nesta terça-feira (25) que o meia Ederson foi diagnosticado com um tumor no testículo. Para sabermos mais detalhes do assunto convidamos o médico urologista, Carlos Chagas, do Hospital Metropolitano, para detalhar os sintomas em torno da doença

Publicado em 25 de Julho de 2017 às 19:49

Publicado em 

25 jul 2017 às 19:49
O Flamengo anunciou nesta terça-feira (25) que o meia Ederson foi diagnosticado com um tumor no testículo. Em coletiva de impresa com o jogador, o presidente Eduardo Bandeira de Mello, o diretor Rodrigo Caetanto, o médico Márcio Tannure explicou que o clube foi notificado que um exame anti-doping do meio-campista deu positivo, e, ao pesquisar o motivo, foi descoberto o tumor. Para sabermos mais detalhes do assunto convidamos o médico urologista, Carlos Chagas, do Hospital Metropolitano, para detalhar os sintomas em torno da doença. Confira!
Entrevista - John Gomes - Carlos Chagas - 25-07-17.mp3

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