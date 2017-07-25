Jogador é diagnosticado com tumor nos testículos. Conheça os sintomas

O Flamengo anunciou nesta terça-feira (25) que o meia Ederson foi diagnosticado com um tumor no testículo. Em coletiva de impresa com o jogador, o presidente Eduardo Bandeira de Mello, o diretor Rodrigo Caetanto, o médico Márcio Tannure explicou que o clube foi notificado que um exame anti-doping do meio-campista deu positivo, e, ao pesquisar o motivo, foi descoberto o tumor. Para sabermos mais detalhes do assunto convidamos o médico urologista, Carlos Chagas, do Hospital Metropolitano, para detalhar os sintomas em torno da doença. Confira!