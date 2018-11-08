Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTAS

João Paulo Krajewski: os desafios na fotografia da natureza

Ao longo de sua carreira, João Paulo já viajou para mais de 50 países em busca de imagens da natureza. De regiões geladas a florestas tropicais ou o fundo do mar, suas imagens aparecem em programas de TV e documentários em diversas partes do mundo

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 19:00

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

08 nov 2018 às 19:00
Um verdadeiro apaixonado por fotografia e natureza. Assim podemos definir João Paulo Krajewski - que, entre suas variadas ocupações, é biólogo, cinegrafista e apresentador de vídeos de natureza e vida selvagem e fotógrafo. Além disso, apresenta o quadro Domingão Aventura, do programa Domingão do Faustão, da Rede Globo de Televisão. Em diversas ocasiões ele destaca que seu maior objetivo é divulgar a natureza e pesquisas científicas através de suas imagens, fazendo com que as pessoas admirem a natureza e tenham interesse em conservá-la.
Ao longo de sua carreira, João Paulo já viajou para mais de 50 países em busca de imagens da natureza. De regiões geladas a florestas tropicais ou o fundo do mar, suas imagens aparecem em programas de TV e documentários em diversas partes do mundo, incluindo documentários da National Geographic e programas de TV no Japão.
Krajewski palestrou, nesta quinta-feira (08), no seminário de Natureza na tela: Imagens do mundo construindo narrativas do Festival de Cinema Ambiental e Sustentável do Espírito Santo (Cine.Ema). Em entrevista ao CBN Cotidiano ele traz detalhes do seu trabalho. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - João Paulo - 08-11-18.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados