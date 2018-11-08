João Paulo Krajewski: os desafios na fotografia da natureza

Um verdadeiro apaixonado por fotografia e natureza. Assim podemos definir João Paulo Krajewski - que, entre suas variadas ocupações, é biólogo, cinegrafista e apresentador de vídeos de natureza e vida selvagem e fotógrafo. Além disso, apresenta o quadro Domingão Aventura, do programa Domingão do Faustão, da Rede Globo de Televisão. Em diversas ocasiões ele destaca que seu maior objetivo é divulgar a natureza e pesquisas científicas através de suas imagens, fazendo com que as pessoas admirem a natureza e tenham interesse em conservá-la.

Ao longo de sua carreira, João Paulo já viajou para mais de 50 países em busca de imagens da natureza. De regiões geladas a florestas tropicais ou o fundo do mar, suas imagens aparecem em programas de TV e documentários em diversas partes do mundo, incluindo documentários da National Geographic e programas de TV no Japão.

Krajewski palestrou, nesta quinta-feira (08), no seminário de Natureza na tela: Imagens do mundo construindo narrativas do Festival de Cinema Ambiental e Sustentável do Espírito Santo (Cine.Ema). Em entrevista ao CBN Cotidiano ele traz detalhes do seu trabalho. Confira!