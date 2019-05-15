João Carlos Martins fala sobre peça que narra sua história

Nascido em São Paulo, o pianista e maestro João Carlos Martins possui reconhecimento mundial. Após sofrer um acidente em uma partida de futebol, causando a atrofiação de três dedos, e uma agressão em um assalto que custou os movimentos de sua mão direita, João Carlos Martins é símbolo de superação, conseguindo reger e tocar piano após uma série de cirurgias.
Sua vida já virou livro, filme, documentário, e agora uma peça, que chega a Vitória neste fim de semana. O texto de Sérgio Roveri remonta uma das 24 cirurgias às quais o pianista foi submetido para continuar tocando. O desafio foi inovar na linguagem e produzir algo completamente novo. Aos 78 anos, João Carlos Martins diz que vive um dos momentos mais emocionantes da sua carreira.
Entrevista - Fabio Botacin - João Carlos Martins - 15-05-19.mp3