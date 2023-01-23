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Verão 2023

Jet-ski e barcos a motor proibidos na Praia da Sereia, em Vila Velha

Em entrevista à CBN Vitória, o Capitão dos Portos do Espírito Santo, Capitão de Mar e Guerra Alexsander Moreira dos Anjos, fala sobre o assunto

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 12:33

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

23 jan 2023 às 12:33
Jet Ski
Jet Ski Crédito: Pixabay
Única praia capixaba a conquistar a "bandeira azul" – um selo de certificação pela conservação ambiental e segurança –, a Praia da Sereia, em Vila Velha, teve a circulação de lanchas, jet-skis e demais embarcações motorizadas proibidas. O veto foi imposto pela Marinha do Brasil, que justificou a medida dizendo que visa à segurança da navegação e à proteção da vida humana no mar. A proibição começou a valer na última quarta-feira (18), quando a portaria foi publicada no Diário Oficial da União. Em entrevista à CBN Vitória, o Capitão dos Portos do Espírito Santo, Capitão de Mar e Guerra, Alexsander Moreira dos Anjos, fala sobre o assunto.
Antes da portaria, era permitido que embarcações motorizadas chegassem a 200 metros da arrebentação, ou seja, do ponto máximo atingido pela água na praia. Agora, no entanto, a Marinha determinou que lanchas, jet-skis e todos os barcos motorizados estão proibidos na Enseada da Sereia. A Enseada ou Praia da Sereia fica no fim da Praia da Costa, um dos pontos mais famosos para banho de mar no Espírito Santo. Ela fica próxima ao Clube Libanês, na subida para o Farol de Santa Luzia e para a Residência Oficial do Governador. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patricia Vallim - Capitão dos Portos, Alexsander Moreira dos Anjos - 23-01-23.mp3

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