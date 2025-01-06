Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Janeiro e verão: atenção aos riscos de afogamentos em mar, rio e cachoeiras
Fique atento!

Janeiro e verão: atenção aos riscos de afogamentos em mar, rio e cachoeiras

Águas da natureza têm movimento próprio e merecem respeito e cuidados redobrados

Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 11:19

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

06 jan 2025 às 11:19
Cachoeira em São Vicente, em Cachoeiro de Itapemirim
Cachoeira em São Vicente, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Giovana Duarte
Importante alerta! Durante o verão, os casos de afogamento tornam-se mais frequentes, com um aumento especialmente entre as crianças. Dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa) mostram que crianças menores de 9 anos são mais vulneráveis em piscinas e residências, enquanto aquelas com mais de 10 anos e adultos enfrentam maiores riscos em águas naturais, como rios, represas e praias. Em entrevista à CBN Vitória, a Major Gabriela Andrade, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, orienta como proceder para evitar riscos de afogamentos. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Gabriela Andrade - 06-01-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A pátria dos Bolsonaro não é a brasileira, é a pátria estrangeira', diz Simone Tebet
O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados