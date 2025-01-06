Janeiro e verão: atenção aos riscos de afogamentos em mar, rio e cachoeiras

Importante alerta! Durante o verão, os casos de afogamento tornam-se mais frequentes, com um aumento especialmente entre as crianças. Dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa) mostram que crianças menores de 9 anos são mais vulneráveis em piscinas e residências, enquanto aquelas com mais de 10 anos e adultos enfrentam maiores riscos em águas naturais, como rios, represas e praias. Em entrevista à CBN Vitória, a Major Gabriela Andrade, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, orienta como proceder para evitar riscos de afogamentos. Ouça a conversa completa!