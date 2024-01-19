Janeiro Branco: entenda a importância dos cuidados com a saúde mental

Primeiro mês do ano, janeiro é conhecido como o mês oficial de rever velhos hábitos e estabelecer metas, segundo o conhecimento popular. Neste período de reflexão e encerramentos de ciclos, entra em vigor a campanha "Janeiro Branco", uma iniciativa de 2014 que visa alertar para a importância dos cuidados necessários com a saúde mental e combater doenças como ansiedade e depressão. Em entrevista à CBN Vitória, o psicólogo e criador da campanha, Leonardo Abrahão, conta detalhes da iniciativa. Ouça a conversa completa!