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10 anos de campanha

Janeiro Branco: entenda a importância dos cuidados com a saúde mental

O psicólogo e criador da campanha, Leonardo Abrahão, detalha a iniciativa

Publicado em 19 de Janeiro de 2024 às 11:26

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

19 jan 2024 às 11:26
Campanha Janeiro Branco
Campanha Janeiro Branco começou em 2014 Crédito: Shutterstock
Primeiro mês do ano, janeiro é conhecido como o mês oficial de rever velhos hábitos e estabelecer metas, segundo o conhecimento popular. Neste período de reflexão e encerramentos de ciclos, entra em vigor a campanha "Janeiro Branco", uma iniciativa de 2014 que visa alertar para a importância dos cuidados necessários com a saúde mental e combater doenças como ansiedade e depressão. Em entrevista à CBN Vitória, o psicólogo e criador da campanha, Leonardo Abrahão, conta detalhes da iniciativa. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Leonardo Abrahão - 19-01-24

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