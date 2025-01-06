Janeiro Branco: como identificar sinais de estresse e ansiedade?

No primeiro mês do ano, a campanha Janeiro Branco chama a atenção para os cuidados com a saúde mental. Apesar de sentimentos como ansiedade, tristeza e estresse fazerem parte da rotina, quando estão em excesso podem ser um sinal de alerta para questões de saúde emocional e mental. Em entrevista à CBN Vitória, a psicóloga clínica e organizacional Lorrany Guedes de Almeida fala sobre a campanha e explica como identificar os sinais de ansiedade, estresse e depressão. Ouça a conversa completa!