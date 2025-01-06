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Saúde mental

Janeiro Branco: como identificar sinais de estresse e ansiedade?

Atenção aos sinais de alerta de que a saúde mental precisa de atenção especial

Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 11:48

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

06 jan 2025 às 11:48
Campanha Janeiro Branco
Campanha Janeiro Branco Crédito: Shutterstock
No primeiro mês do ano, a campanha Janeiro Branco chama a atenção para os cuidados com a saúde mental. Apesar de sentimentos como ansiedade, tristeza e estresse fazerem parte da rotina, quando estão em excesso podem ser um sinal de alerta para questões de saúde emocional e mental. Em entrevista à CBN Vitória, a psicóloga clínica e organizacional Lorrany Guedes de Almeida fala sobre a campanha e explica como identificar os sinais de ansiedade, estresse e depressão. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Lorrany Guedes de Almeida - 06-01-24.mp3

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