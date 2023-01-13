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"Janeiro Branco": campanha sensibiliza população para debater a saúde mental

Em entrevista á Rádio CBN Vitória, o psicólogo e palestrante Leonardo Abrahão fala sobre o assunto

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 12:14

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

13 jan 2023 às 12:14
Campanha Janeiro Branco
Campanha Janeiro Branco Crédito: Shutterstock
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) publicados em 2022, quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes do mundo, vivem com algum transtorno mental, situação agravada pela pandemia da covid. Além disso, há o tabu, preconceitos e o desconhecimento sobre o amplo conceito de de saúde mental. Janeiro é o mês das revisões pessoais e do (re)planejamento de vida. E é neste período de reavaliação que, desde 2014, acontece a Campanha Janeiro Branco, iniciativa social criada pelo psicólogo, palestrante mineiro e parceiro da Vetor Editora, Leonardo Abrahão, que conversou com a Rádio CBN Vitória. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patricia Vallim - Leonardo Abrahão - 13-01-23.mp3

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