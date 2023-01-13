"Janeiro Branco": campanha sensibiliza população para debater a saúde mental

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) publicados em 2022, quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes do mundo, vivem com algum transtorno mental, situação agravada pela pandemia da covid. Além disso, há o tabu, preconceitos e o desconhecimento sobre o amplo conceito de de saúde mental. Janeiro é o mês das revisões pessoais e do (re)planejamento de vida. E é neste período de reavaliação que, desde 2014, acontece a Campanha Janeiro Branco, iniciativa social criada pelo psicólogo, palestrante mineiro e parceiro da Vetor Editora, Leonardo Abrahão, que conversou com a Rádio CBN Vitória. Ouça a conversa completa!