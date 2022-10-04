Jack Rocha é a única mulher eleita para a bancada federal capixaba

Jack Rocha, eleita deputada federal Crédito: Caio César|Divulgação

Conhecida pela participação ativa em movimentos sociais, a presidente do Partido dos Trabalhadores no Espírito Santo, Jack Rocha (PT), é a primeira mulher preta eleita como deputada federal na história do Estado e também a única mulher a compor a bancada federal capixaba a partir de 2023. Com 51.317 votos, ela foi escolhida para ocupar a vaga na Câmara dos Deputados neste domingo (2). A petista foi a única mulher a presidir o partido no Espírito Santo e no Brasil e, de acordo com ela, a sua luta sempre foi no sentido de levar os movimentos sociais para os espaços institucionais, tendo como prioridade, a criação de políticas para incentivar a participação de mulheres e de pessoas negras nos espaços públicos. Em entrevista a Rádio CBN Vitória, Jack Rocha fala sobre a eleição e as expectativas para o mandato. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Entrevisra - Fernanda Queiroz - Jack Rocha - 04-10-22

Jack nasceu em Colatina, no Norte do Espírito Santo, e sempre esteve atenta às causas das minorias. Filiou-se ao Partido dos Trabalhadores em 2004 e, no ano seguinte, assumiu a Secretaria Municipal de Imprensa de Colatina. Após se destacar no interior do Estado, foi indicada para compor a Secretaria Adjunta de Formação do PT Estadual e, em 2010, mudou-se para Vitória. Na Capital, ajudou a formar a Secretaria da Juventude da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e tornou-se membra-fundadora do Conselho Estadual da Juventude.

Também foi gerente de Economia Solidária e Microcrédito do Governo do Estado durante a gestão do governador Paulo Hartung e, em 2013, foi eleita a primeira representante jovem do Espírito Santo no Diretório Nacional do PT.Em 2018, candidatou-se ao Governo do Espírito Santo e terminou a eleição em terceiro lugar, com 142.654 votos. Logo depois, foi a primeira mulher negra eleita presidenta do PT no Espírito Santo, e candidata à vice-prefeita de Vitória nas eleições de 2020, quando chegou ao segundo turno com João Coser.