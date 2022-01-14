Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Já faltam testes para diagnóstico da Covid-19 no Brasil e situação pode se agravar
Envio de insumos afetado

Já faltam testes para diagnóstico da Covid-19 no Brasil e situação pode se agravar

O entrevistado é o médico patologista Alex Galoro, diretor do Comitê Técnico de Análises Clínicas da Abramed

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 12:17

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

14 jan 2022 às 12:17
Teste RT-PCR para diagnosticar a Covid-19
Teste RT-PCR para diagnosticar a Covid-19 Crédito: Pixabay
Já faltam insumos de testes para diagnóstico da Covid-19 no Brasil. É o que aponta o médico patologista Alex Galoro, diretor do Comitê Técnico de Análises Clínicas (CTAC) da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed), em entrevista à CBN Vitória. Segundo ele, os casos ainda são pontuais, mas a situação pode se agravar. O problema é relacionado aos testes de antígeno e RT-PCR. Galoro recomenda que o pedido de testagem deve ser feito com cuidado e priorizar certos pacientes, em uma escala de gravidade. Ouça:
Patricia Vallim entrevista Alex Galoro - 14/01/2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Fim da escala 6x1 sai antes da eleição? As pressões a favor e contra na reta final no Congresso
Imagem de destaque
O que disse a imprensa internacional sobre novo tarifaço de Trump: 'Instrumento para impor novas tarifas ao Brasil é alternativa mais duradoura após decisão da Suprema Corte'
Imagem de destaque
'A pátria dos Bolsonaro não é a brasileira, é a pátria estrangeira', diz Simone Tebet

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados