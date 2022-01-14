Já faltam testes para diagnóstico da Covid-19 no Brasil e situação pode se agravar

Já faltam insumos de testes para diagnóstico da Covid-19 no Brasil. É o que aponta o médico patologista Alex Galoro, diretor do Comitê Técnico de Análises Clínicas (CTAC) da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed), em entrevista à CBN Vitória. Segundo ele, os casos ainda são pontuais, mas a situação pode se agravar. O problema é relacionado aos testes de antígeno e RT-PCR. Galoro recomenda que o pedido de testagem deve ser feito com cuidado e priorizar certos pacientes, em uma escala de gravidade. Ouça: