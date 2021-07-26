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Educação capixaba

Já está valendo: aulas presenciais voltam a ser obrigatórias na rede estadual

As informações são da subsecretária de Estado de Educação Básica e Profissional, Andrea Guzzo

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 12:36

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

26 jul 2021 às 12:36
Colégio Estadual, em Vitória
Colégio Estadual, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
A partir desta segunda-feira (26), as escolas da rede estadual de ensino passam a exigir a frequência obrigatória dos estudantes. Na última semana, foi publicada portaria da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) que torna "obrigatória a frequência presencial dos estudantes em instituições de ensino, públicas e privadas, no âmbito do Estado do Espírito Santo a partir de 26 de julho de 2021". O texto traz que o retorno é facultativo para estudantes com comorbidades ou deficiências, mas o retorno às salas de aula para os demais é obrigatório. Foi o que explicou a subsecretária de Educação Básica e Profissional da Sedu, Andrea Guzzo, em entrevista à CBN Vitória. Ouça:
Patricia Vallim entrveista Andrea Guzzo - 26/07/2021

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