Já está valendo: aulas presenciais voltam a ser obrigatórias na rede estadual

A partir desta segunda-feira (26), as escolas da rede estadual de ensino passam a exigir a frequência obrigatória dos estudantes. Na última semana, foi publicada portaria da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) que torna "obrigatória a frequência presencial dos estudantes em instituições de ensino, públicas e privadas, no âmbito do Estado do Espírito Santo a partir de 26 de julho de 2021". O texto traz que o retorno é facultativo para estudantes com comorbidades ou deficiências, mas o retorno às salas de aula para os demais é obrigatório. Foi o que explicou a subsecretária de Educação Básica e Profissional da Sedu, Andrea Guzzo, em entrevista à CBN Vitória. Ouça: