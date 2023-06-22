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Capixabas pelo Mundo

Já enfrentou -20°: capixaba conta como é a experiência de viver na Finlândia

Pedro de Alcântara Senra de Oliveira Neto, 28 anos, natural de Vitória, é o convidado da semana

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 18:00

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

22 jun 2023 às 18:00
Pedro de Alcântara Senra de Oliveira Neto é o convidado do
Pedro de Alcântara Senra de Oliveira Neto é o convidado do "Capixabas pelo Mundo" Crédito: Acervo pessoal
O Capixabas pelo Mundo desta semana faz sua conexão direto com a Finlândia. É de lá quem conversa Pedro de Alcântara Senra de Oliveira Neto, de 28 anos, natural de Vitória. Há dois anos ele mora no país do Norte europeu. Senra foi para a Finlândia fazer o seu doutorado. Formado em música, ele também tem uma outra paixão: o mundo da neurociência. O capixaba passou a se interessar pelo estudo em ciência cognitiva e o universo de como as pessoas percebem música. Do que mais sente saudades do Brasil? "Da família e dos amigos", conta. Ouça a conversa completa!
Capixabas pelo Mundo - 22-06-23

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