Já é possível receber alerta meteorológico por mensagem SMS

A população do Espírito Santo já está apta a receber no celular alertas gratuitos sobre desastres naturais. Coordenado pelo Ministério da Integração Nacional, em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e operadoras de telefonia móvel, o sistema tem o objetivo de orientar a população quanto aos procedimentos a serem adotados diante do risco de inundações, alagamentos, temporais ou deslizamentos de terra, entre outras ocorrências.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Ten-Cel. Carlos Wagner - 20-12-17

Para ter acesso ao serviço, que já está funcionando, os usuários precisam cadastrar o Código de Endereçamento Postal (CEP) de interesse ao enviar uma mensagem de SMS para 40199. Os conteúdos das mensagens serão produzidos e enviados em parceria com os órgãos de Defesa Civil de estados e municípios.