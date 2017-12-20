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DEFESA CIVIL

Já é possível receber alerta meteorológico por mensagem SMS

Para ter acesso ao serviço os usuários precisam cadastrar o CEP de interesse ao enviar uma mensagem de SMS para 40199

Publicado em 20 de Dezembro de 2017 às 11:29

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 dez 2017 às 11:29
A população do Espírito Santo já está apta a receber no celular alertas gratuitos sobre desastres naturais. Coordenado pelo Ministério da Integração Nacional, em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e operadoras de telefonia móvel, o sistema tem o objetivo de orientar a população quanto aos procedimentos a serem adotados diante do risco de inundações, alagamentos, temporais ou deslizamentos de terra, entre outras ocorrências.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ten-Cel. Carlos Wagner - 20-12-17
Para ter acesso ao serviço, que já está funcionando, os usuários precisam cadastrar o Código de Endereçamento Postal (CEP) de interesse ao enviar uma mensagem de SMS para 40199. Os conteúdos das mensagens serão produzidos e enviados em parceria com os órgãos de Defesa Civil de estados e municípios.
É permitido cadastrar mais de um CEP, como explica o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges. A qualquer momento, se o usuário desejar, também é possível cancelar o serviço por mensagem de texto.
 

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