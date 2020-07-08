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COVID-19

Ivermectina: entenda a polêmica sobre o seu uso no combate à Covid

O médico pneumologista e presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia, Fred Fernandes, alerta que o uso destas substâncias não traz efeito algum para o tratamento da doença

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 11:19

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 jul 2020 às 11:19
Em meio à discussão sobre o novo coronavírus, os principais medicamentos citados para uso como possível tratamento contra a Covid-19: a cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina, continuam provocando muita polêmica em virtude da não comprovação científica de eficácia.
O médico pneumologista e presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia, Fred Fernandes, alerta que o uso destas substâncias não traz efeito algum para o tratamento da doença.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fred Fernandes - 08-07-20

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