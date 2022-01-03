Itapemirim suspende linhas de ônibus: saiba o que fazer caso tenha passagem comprada

Depois de suspender linhas aéreas, a Itapemirim também vai deixar de operar linhas de ônibus. A empresa deixa, então, de operar 16 linhas de ônibus, e 73 destinos em todo o Brasil, a partir de 27 de janeiro. Entre os principais destinos estão Cachoeiro de Itapemirim (sul do ES) e Campos dos Goytacazes (Rio de Janeiro). Em entrevista ao CBN Cotidiano, Andréa Munhós, diretora jurídica do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), fala do assunto. Quais seus direitos em caso de cancelamento da passagem? Confira a entrevista completa!
Entrevista - Aurelio de Freitas - Andrea Muñoz - 03-01-22.mp3