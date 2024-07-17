Italianos (Itálicos) no Espírito Santo antes da Expedição Tabacchi

Nesta edição do "Nostra Gente", com o comentarista Cilmar Franceschetto, vamos falar sobre a presença de italianos no Espírito Santo antes da chegada da Expedição Tabacchi, em 1874. Na base de dados do Arquivo Público temos o registro de 43 nomes de indivíduos procedentes da península itálica de 1840 a 1873.