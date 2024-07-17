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Nostra Gente

Italianos (Itálicos) no Espírito Santo antes da Expedição Tabacchi

Ouça a participação do comentarista Cilmar Franceschetto

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 12:03

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

17 jul 2024 às 12:03
Acervo imigrantes italianos
Alunos do colégio Santa Teresa depois da visita do Coronel Marcondes, em 1915 Crédito: Acervo do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo
Nesta edição do "Nostra Gente", com o comentarista Cilmar Franceschetto, vamos falar sobre a presença de italianos no Espírito Santo antes da chegada da Expedição Tabacchi, em 1874. Na base de dados do Arquivo Público temos o registro de 43 nomes de indivíduos procedentes da península itálica de 1840 a 1873.
Com destaque, vamos apurar a história da chegada de 29 colonos sardo-piemonteses, todos procedentes da atual região do Piemonte, ao norte da Itália e que desembarcaram em Vitória no dia 28 de setembro de 1859. Ouça a conversa completa!
Nostra Gente - 17-07-24

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