Italianos (Itálicos) no Espírito Santo antes da Expedição Tabacchi

Nesta edição do "Nostra Gente", com o comentarista Cilmar Franceschetto, vamos falar sobre a presença de italianos no Espírito Santo antes da chegada da Expedição Tabacchi, em 1874. Na base de dados do Arquivo Público temos o registro de 43 nomes de indivíduos procedentes da península itálica de 1840 a 1873.
Com destaque, vamos apurar a história da chegada de 29 colonos sardo-piemonteses, todos procedentes da atual região do Piemonte, ao norte da Itália e que desembarcaram em Vitória no dia 28 de setembro de 1859. Ouça a conversa completa!
Nostra Gente - 17-07-24