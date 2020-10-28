Itália será único país a ter representação consular no Espírito Santo

O Espírito Santo vai ganhar um escritório consular da Itália no dia 16 de novembro. A repartição é chamada de "sportello consolare" e vai cuidar de todas as solicitações da comunidade italiana no Estado. Durante um a dois anos, esse escritório será responsável por uma transição, ainda subordinado ao Consulado-Geral da Itália no Rio de Janeiro, que deve passar a enviar todos os documentos dos cidadãos ítalo-capixabas para Vitória. Após essa transferência, o escritório consular vai se tornar uma agência consular de primeira categoria, que vai significar a independência total do Espírito Santo como circunscrição consular italiana. Em entrevista à CBN Vitória, o conselheiro do Comitê dos Italianos no Exterior (Comites), Cilmar Francischetto, detalha o assunto. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Cilmar Franceschetto - 28-10-20

O escritório consular vai funcionar no Edifício Conilon, na Rua Clóvis Machado, 176, na Enseada do Suá, às segundas, de 9 às 13h, e de terça a sexta-feira, de 14 às 16h. Os agendamentos serão feitos por e-mail. Serão realizados os procedimentos de obtenção de passaporte, pedidos de guarda e atualização do Cadastro Consular (AIRE), certificações, atestados, cópias autenticadas e documentos provisórios emergenciais de viagem ETD. Os livretos dos passaporte vão continuar a ser impressos no Consulado-Geral do Rio de Janeiro, e o agendamento levará em conta a ordem cronológica conforme consta na atual lista de espera.