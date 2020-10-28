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VIVA A ITÁLIA!

Itália será único país a ter representação consular no Espírito Santo

Em entrevista à CBN Vitória, o conselheiro do Comitê dos Italianos no Exterior (Comites), Cilmar Francischetto, detalha o assunto. Acompanhe!

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 11:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 out 2020 às 11:34
O Espírito Santo vai ganhar um escritório consular da Itália no dia 16 de novembro. A repartição é chamada de "sportello consolare" e vai cuidar de todas as solicitações da comunidade italiana no Estado. Durante um a dois anos, esse escritório será responsável por uma transição, ainda subordinado ao Consulado-Geral da Itália no Rio de Janeiro, que deve passar a enviar todos os documentos dos cidadãos ítalo-capixabas para Vitória. Após essa transferência, o escritório consular vai se tornar uma agência consular de primeira categoria, que vai significar a independência total do Espírito Santo como circunscrição consular italiana. Em entrevista à CBN Vitória, o conselheiro do Comitê dos Italianos no Exterior (Comites), Cilmar Francischetto, detalha o assunto. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cilmar Franceschetto - 28-10-20
O escritório consular vai funcionar no Edifício Conilon, na Rua Clóvis Machado, 176, na Enseada do Suá, às segundas, de 9 às 13h, e de terça a sexta-feira, de 14 às 16h. Os agendamentos serão feitos por e-mail. Serão realizados os procedimentos de obtenção de passaporte, pedidos de guarda e atualização do Cadastro Consular (AIRE), certificações, atestados, cópias autenticadas e documentos provisórios emergenciais de viagem ETD. Os livretos dos passaporte vão continuar a ser impressos no Consulado-Geral do Rio de Janeiro, e o agendamento levará em conta a ordem cronológica conforme consta na atual lista de espera.
Segundo o conselheiro, ter um escritório da Itália em território capixaba é uma vitória da comunidade italiana. "Muitos países estão cortando representações consulares para reduzir custos. Então essa é uma grande conquista, já que estamos nadando contra essa corrente", afirmou. Francischetto explica que, ao ser formada a agência consular, a Itália será o único país com plena representação no Espírito Santo. "Ajuda não só os cidadãos italianos no Estado, mas também abre uma perspectiva de abertura econômica, com possibilidade de intercâmbio comercial, turístico, estudantil".

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