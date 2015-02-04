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ENTREVISTA

"Isso veio para ficar", diz secretário de Guarapari sobre fiscalização contra desperdício de água

Em Guarapari estão proibidas atividades como lavar veículos, calçadas, frentes de imóveis, ruas encher piscinas, entre outros

Publicado em 03 de Fevereiro de 2015 às 22:24

Publicado em 

03 fev 2015 às 22:24
Desde a publicação de decreto pela Prefeitura de Guarapari, no dia 28 de janeiro, que proíbe as atividades como lavar veículos, calçadas, frentes de imóveis, ruas encher piscinas, entre outros, foram emitidas 24 notificações e uma multa na cidade. As regiões com fiscalização mais intensas são as de Nova Guarapari, como as praias da Bacutia e Peracanga. 
De acordo com o secretário adjunto municipal de Fiscalização de Guarapari, Jorge Melo, em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a multa aplicada gira em torno de R$ 660,00 e que em pelo menos 95% das notificações, o desperdício foi verificado em lavagem de piscinas. Questionado sobre a manutenção do decreto, mesmo em períodos em que o abastecimento esteja normalizado, o secretário disse que a medida "veio para ficar". 
Ouça a entrevista:
Entrevista - Fábio Botacin - Jorge Melo - 03-02-15
 Para denunciar o desperdício de água em Guarapari, basta acionar a prefeitura pelo número (27) 3361-8200 ou no site da prefeitura: www.guarapari.es.gov.br

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