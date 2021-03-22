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PROCURADOR-GERAL EXPLICA

Isolar itens em prateleiras é para evitar atração de público

O entrevistado é o procurador-geral do Espírito Santo, Rodrigo Francisco de Paula

Publicado em 22 de Março de 2021 às 16:40

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

22 mar 2021 às 16:40
Supermercados capixabas terão que isolar prateleiras com eletrodomésticos, ferramentas e vestuário Crédito: Pixabay
Supermercados, lojas de produto alimentícios, farmácias e estabelecimentos ligados à atividade agropecuária terão que esvaziar - ou pelo menos isolar - as prateleiras com produtos como roupas, eletrodomésticos e ferramentas. A nova regra foi determinada pelo governo do Espírito Santo e vale durante o período de quarentena. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o procurador-geral do Estado, Rodrigo Francisco de Paula, explicou que o objetivo é evitar a atração de público para esses locais para aquisição de itens não essenciais. Ouça:

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