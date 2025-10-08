Isenção no IR deve beneficiar 311 mil capixabas; entenda a proposta!

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil por mês. O texto prevê isenção de Imposto para pessoas com renda mensal até R$ 5 mil – ou R$ 60 mil ao ano – e desconto para quem ganha até R$ 7.350 mensais. A proposta deve beneficiar 16 milhões de brasileiros e, no Estado, beneficiar 311 mil capixabas. O texto ainda terá que passar pelo Senado Federal e depois ser sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para entrar em vigor. A expectativa é que a medida passe a valer a partir de janeiro de 2026. Dessa forma, o impacto deve ocorrer na declaração do Imposto de Renda em 2027. Para o exercício de 2026, sobre os rendimentos de 2025, valem as regras atuais. Em entrevista à CBN Vitória, a contadora Carla Tasso, do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!