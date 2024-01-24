Isenção de IR para quem recebe até dois salários mínimos; especialista analisa impactos

Nesta terça-feira (23), o presidente Lula anunciou a isenção de Imposto de Renda para quem recebe até dois salários mínimos. A medida busca ajustar a tabela ao aumento do salário mínimo, que passou a ser de R$ 1.412 em 2024. Com as correções, o orçamento de quem tem a renda mensal de até R$ 2.824 pode ser impactado. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Walterleno Noronha , analisa os impactos das medidas. Ouça a conversa completa!

CALENDÁRIO :

Entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2024 será de 15 de março a 31 de maio, segundo estabeleceu a Receita Federal. Ou seja, serão dois meses e meio para acertar as contas com o Fisco. São obrigados declarar contribuintes que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 em 2023, o que representa cerca de dois salários-mínimos por mês.

