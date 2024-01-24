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Economia

Isenção de IR para quem recebe até dois salários mínimos; especialista analisa impactos

Salário mínimo de R$ 1.412 está valendo desde o doa 1° de janeiro

Publicado em 24 de Janeiro de 2024 às 12:13

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

24 jan 2024 às 12:13
Declaração do Imposto de Renda
Declaração do Imposto de Renda Crédito: Divulgação
Nesta terça-feira (23), o presidente Lula anunciou a isenção de Imposto de Renda para quem recebe até dois salários mínimos. A medida busca ajustar a tabela ao aumento do salário mínimo, que passou a ser de R$ 1.412 em 2024. Com as correções, o orçamento de quem tem a renda mensal de até R$ 2.824 pode ser impactado. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Walterleno Noronha, analisa os impactos das medidas. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Walterleno Noronha - 24-01-24
CALENDÁRIO:
Entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2024 será de 15 de março a 31 de maio, segundo estabeleceu a Receita Federal. Ou seja, serão dois meses e meio para acertar as contas com o Fisco. São obrigados declarar contribuintes que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 em 2023, o que representa cerca de dois salários-mínimos por mês.

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