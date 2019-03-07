Irmão de Jane Cherubin acredita que agressor recebeu ajuda para fuga

Um dos irmãos da vendedora Jane Cherubim, de 36 anos, que foi espancada pelo namorado durante o Carnaval, em Dores do Rio Preto, Região do Caparaó, o representante comercial Salvador Cherobin, acredita que o acusado Jonas do Amaral, de 34 anos, recebeu ajuda para fugir do local onde abandonou a vítima.
Na última segunda-feira (4), Jane foi encontrada pelos irmãos, em uma curva, seminua, desmaiada e torturada, na estrada que dá acesso ao Parque Nacional do Caparaó, pelo lado do Espírito Santo. Um dia após o crime, na noite de terça-feira (5), ela confirmou à família que foi agredida pelo namorado, que está sendo procurado pela polícia.
Salvador Cherobin, em entrevista a CBN Vitória e ao Portal Gazeta Online, relatou também que a Jane contou ter pedido ao namorado que parasse com as agressões, mas não foi atendida. A irmã de Salvador segue internada.
Nesta quinta-feira (07), o chefe da Polícia Civil, delegado José Darcy Arruda, garantiu que a prisão de Jonas deve acontecer nas próximas horas, caso não se entregue.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Salvador Cherobin - 07-03-19