Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Imposto de Renda

IR: terapia e gastos médicos podem ser deduzidos?

Ouça a participação do presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, Walterleno Noronha

Publicado em 22 de Março de 2024 às 10:34

Publicado em 

22 mar 2024 às 10:34
Imagem Edicase Brasil
declaração do Imposto de Renda  (Imagem: rafastockbr | Shutterstock) Crédito:
Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2024" um dos temas em destaque é uma dúvida comum aos contribuintes na hora da declaração. Os contribuintes que compareceram a consultas médicas de diversas especialidades, incluindo terapias, têm o aval para declarar todos os gastos no Imposto de Renda e obter uma dedução sobre os valores pagos? Preciso ter comprovantes guardados? Quem ajuda na resposta é o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Walterleno Noronha. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Imposto de Renda 2024 - Walterleno Noronha - 22-03-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados