IR: terapia e gastos médicos podem ser deduzidos?

Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2024" um dos temas em destaque é uma dúvida comum aos contribuintes na hora da declaração. Os contribuintes que compareceram a consultas médicas de diversas especialidades, incluindo terapias, têm o aval para declarar todos os gastos no Imposto de Renda e obter uma dedução sobre os valores pagos? Preciso ter comprovantes guardados? Quem ajuda na resposta é o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Walterleno Noronha. Ouça a conversa completa!