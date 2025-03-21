IR: governo quer isentar quem recebe até R$ 5 mil. Entenda mudanças anunciadas

Na última terça (18), o governo Lula propôs aumentar os impostos sobre os contribuintes mais ricos e isentar o Imposto de Renda para brasileiros que ganham até R$ 5 mil por mês. Caso o texto seja aprovado pelo Congresso Nacional, a partir do ano que vem contribuintes que ganham até este valor não precisarão pagar o imposto. Aqueles que ganham entre R$ 5 mil e R$ 7 mil também receberiam desconto parcial. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Walterleno Noronha, explica as mudanças anunciadas.
