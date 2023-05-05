IR: governo aumenta a faixa de isenção; entenda o que mudará

Durante o último feriado do Dia do Trabalho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a revisão da faixa de isenção do Imposto de Renda. Com isso, deixam de acertar as contas com o Leão aqueles que recebem até R$ 2.640 por mês – até então, o valor máximo de isenção era de R$ 1.903,98. A medida começou a valer no dia 1º de maio. Oficialmente, a faixa de isenção foi ampliada para R$ 2.112 a partir deste mês. Mas quem recebe até R$ 2.640 (o equivalente a dois salários mínimos) também deixará de pagar o tributo porque será aplicado um desconto automático de R$ 528 sobre o imposto.