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CBN Imposto de Renda

IR: governo aumenta a faixa de isenção; entenda o que mudará

Ouça a participação da presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Carla Tasso

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 10:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 mai 2023 às 10:17
Dinheiro, valores, cifra, economia
Dinheiro, valores, cifra, economia Crédito: Pixabay
Durante o último feriado do Dia do Trabalho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a revisão da faixa de isenção do Imposto de Renda. Com isso, deixam de acertar as contas com o Leão aqueles que recebem até R$ 2.640 por mês – até então, o valor máximo de isenção era de R$ 1.903,98. A medida começou a valer no dia 1º de maio. Oficialmente, a faixa de isenção foi ampliada para R$ 2.112 a partir deste mês. Mas quem recebe até R$ 2.640 (o equivalente a dois salários mínimos) também deixará de pagar o tributo porque será aplicado um desconto automático de R$ 528 sobre o imposto. 
CBN - CBN Imposto De Renda 2023 - Carla Tasso - 05-05-23.mp3

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