IR: dependente de qualquer idade precisa de ter CPF este ano

A Receita Federal liberou nesta segunda-feira (25) o acesso para download do programa gerador do Imposto de Renda 2019, ano-base 2018. As declarações podem ser entregues a partir de 7 de março e com data limite de 30 de abril. Em entrevista à CBN Vitória, o auditor fiscal da Receita Federal, Gelson Guarçoni, explica que deve declarar o IR quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018. Há outras situações em que o contribuinte também está obrigado. Lembrando também que neste ano dependente de qualquer idade precisa de ter CPF.