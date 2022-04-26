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CBN Imposto de Renda

IR: como declarar plano de saúde dos dependentes

As regras só permitem declarar dependentes com até 21 anos ou até os 24 anos, caso o filho ainda esteja cursando o ensino superior

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 10:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 abr 2022 às 10:48
É hora de fazer a declaração do Imposto de Renda 2022
É hora de fazer a declaração do Imposto de Renda 2022 Crédito: Pixabay
A Receita Federal já recebeu mais de 16 milhões de declarações do Imposto de Renda 2022. Ao todo, o fisco espera receber 34,1 milhões de declarações este ano. O prazo para enviar o documento sem multa termina em 31 de maio. No Espírito Santo, 324 mil pessoas ainda não finalizaram o seu compromisso com o leão. O CBN Imposto de Renda continua esclarecendo dúvidas dos ouvintes. Nesta edição, orientações para pais que querem deduzir o plano de saúde dos filhos. O conselheiro Marcos de Oliveira, do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), explica o que é necessário. As regras só permitem declarar dependentes com até 21 anos, ou até os 24 anos caso o filho ainda esteja cursando o ensino superior.
CBN Imposto De Renda - Marcos de Oliveira - 26-04-22

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