IR: como declarar plano de saúde dos dependentes

A Receita Federal já recebeu mais de 16 milhões de declarações do Imposto de Renda 2022. Ao todo, o fisco espera receber 34,1 milhões de declarações este ano. O prazo para enviar o documento sem multa termina em 31 de maio. No Espírito Santo, 324 mil pessoas ainda não finalizaram o seu compromisso com o leão. O CBN Imposto de Renda continua esclarecendo dúvidas dos ouvintes. Nesta edição, orientações para pais que querem deduzir o plano de saúde dos filhos. O conselheiro Marcos de Oliveira, do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), explica o que é necessário. As regras só permitem declarar dependentes com até 21 anos, ou até os 24 anos caso o filho ainda esteja cursando o ensino superior.