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PRESTANDO CONTAS AO LEÃO

IR: 640 mil capixabas devem declarar imposto à Receita Federal

Ouça entrevista com o delegado-geral da Receita Federal do Brasil em Vitória, Eduardo Roelke

Publicado em 01 de Março de 2021 às 11:01

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 mar 2021 às 11:01
A entrega da declaração do Imposto de Renda 2021, ano-base 2020, começou às 8h desta segunda-feira (1°) e vai até o dia 30 de abril, às 23h59. A Receita já divulgou as regras para declaração do Imposto de Renda para Pessoa Física. Neste ano, não houve reajuste na tabela e os valores são os mesmos do ano passado. As restituições começam a ser pagas em maio. A grande novidade neste ano está relacionada ao auxílio emergencial, que foi criado ano passado para conter os impactos da pandemia. Quem ganhou mais de R$ 22.847,76 de outras fontes em 2020 e também recebeu o auxílio emergencial, precisa declarar e devolver o que lhe foi passado pelo governo. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o delegado-geral da Receita Federal do Brasil em Vitória, Eduardo Roelke, explicou que a expectativa é de recebimento de aproximadamente 640 mil declarações de capixabas este ano. Acompanhe!
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Eduardo Augusto Roelke - 01-03-21.mp3

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