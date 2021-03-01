IR: 640 mil capixabas devem declarar imposto à Receita Federal

A entrega da declaração do Imposto de Renda 2021, ano-base 2020, começou às 8h desta segunda-feira (1°) e vai até o dia 30 de abril, às 23h59. A Receita já divulgou as regras para declaração do Imposto de Renda para Pessoa Física. Neste ano, não houve reajuste na tabela e os valores são os mesmos do ano passado. As restituições começam a ser pagas em maio. A grande novidade neste ano está relacionada ao auxílio emergencial, que foi criado ano passado para conter os impactos da pandemia. Quem ganhou mais de R$ 22.847,76 de outras fontes em 2020 e também recebeu o auxílio emergencial, precisa declarar e devolver o que lhe foi passado pelo governo. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o delegado-geral da Receita Federal do Brasil em Vitória, Eduardo Roelke, explicou que a expectativa é de recebimento de aproximadamente 640 mil declarações de capixabas este ano. Acompanhe!