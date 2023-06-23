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Receita Federal

IR: 35 mil contribuintes estão em malha fina no ES

E outras 59 mil pessoas ainda não encaminharam a declaração de Imposto de Renda deste ano

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 10:55

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 jun 2023 às 10:55
Aplicativo
Aplicativo "Meu Imposto de Renda", da Receita Federal Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Receita Federal abriu nesta sexta-feira (23) a consulta ao 2º lote de restituição do Imposto de Renda 2023, ano base 2022. Os pagamentos serão feitos a partir de 30 de junho. Segundo o órgão, 35 mil contribuintes estão em malha fiscal e precisam consultar a base de dados para identificar erros e inconsistências.  Em entrevista à CBN Vitória, auditor fiscal da Receita Federal no Espírito Santo, Juliano Rezende Gama, alerta também para um outro dado: 59 mil contribuintes no ES não apresentaram a declaração do IRPF 2023. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Juliano Rezende Gama - 23-06-23.mp3

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