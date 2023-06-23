IR: 35 mil contribuintes estão em malha fina no ES

A Receita Federal abriu nesta sexta-feira (23) a consulta ao 2º lote de restituição do Imposto de Renda 2023, ano base 2022. Os pagamentos serão feitos a partir de 30 de junho. Segundo o órgão, 35 mil contribuintes estão em malha fiscal e precisam consultar a base de dados para identificar erros e inconsistências. Em entrevista à CBN Vitória, auditor fiscal da Receita Federal no Espírito Santo, Juliano Rezende Gama, alerta também para um outro dado: 59 mil contribuintes no ES não apresentaram a declaração do IRPF 2023.