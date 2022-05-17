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CBN Imposto de Renda

IR: 206 mil capixabas ainda não entregaram a declaração

Ouça entrevista com a contadora Mônica Porto, vice-presidente de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo

Publicado em 17 de Maio de 2022 às 11:04

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 mai 2022 às 11:04
Imposto de Renda, Receita Federal, IRPF
Prazo para declarar o IR termina no dia 31 Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Faltam 14 dias para o fim do prazo de entrega da declaração de Imposto de Renda 2022. O prazo termina às 23h59min59s do próximo dia 31 de maio. Segundo dados da Receita Federal, cerca de 206 mil capixabas ainda não prestaram contas ao Fisco. Nesta retal final, é preciso ficar ainda mais atento com o preenchimento da declaração, já que a pressa pode incorrer em uma série de erros e, consequentemente, o contribuinte corre o risco de cair na Malha Fina. Pensando nisso, nesta edição do CBN Imposto de Renda, com a contadora Mônica Porto, vice-presidente de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), você conhece os principais erros e as dicas para não ser pego pelo "Leão". Acompanhe!
CBN Imposto De Renda - Mônica Porto - 17-05-22

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