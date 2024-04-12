IR 2024: trabalhador informal precisa declarar? Tire suas dúvidas!

Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2024", entre as dúvidas em destaque, a situação do trabalhador informal. Quem trabalha informalmente ou por conta própria também está sujeito à obrigatoriedade da declaração do Imposto de Renda? Quais são as regras e quem precisa declarar? De acordo com informações da Receita Federal, precisa declarar o IR quem teve rendimentos do trabalho superiores a R$ 30.639,90 no ano. Também vale para qualquer pessoa que se enquadre nas demais regras de obrigatoriedade impostas pela Receita. O presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Walterleno Noronha, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!