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IR 2024: trabalhador informal precisa declarar? Tire suas dúvidas!

Ouça as explicações do presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, Walterleno Noronha

Publicado em 12 de Abril de 2024 às 10:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 abr 2024 às 10:48
Prazo para declarar o Imposto de Renda começa em 15 de março; Receita vai liberar programa no só dia
Imposto de Renda  Crédito: Agência Brasil
Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2024", entre as dúvidas em destaque, a situação do trabalhador informal. Quem trabalha informalmente ou por conta própria também está sujeito à obrigatoriedade da declaração do Imposto de Renda? Quais são as regras e quem precisa declarar? De acordo com informações da Receita Federal, precisa declarar o IR quem teve rendimentos do trabalho superiores a R$ 30.639,90 no ano. Também vale para qualquer pessoa que se enquadre nas demais regras de obrigatoriedade impostas pela Receita. O presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Walterleno Noronha, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Imposto de Renda 2024 - 12-04-24

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