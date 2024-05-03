IR 2024: posso deduzir IPTU do Imposto de Renda? Tire suas dúvidas!

Chegamos ao mês de maio e agora é reta final! O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2024, ano-base 2023, termina em 31 de maio. E na na hora de prestar contas à Receita Federal, cada centavo importa. No meio disso, muitos contribuintes perguntam se é possível deduzir gastos com IPTU do Imposto de Renda? De acordo com a Receita, a resposta é não, a menos que você seja locador de uma casa ou apartamento e pague o imposto sobre o imóvel. Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2024", o auditor-fiscal da Receita Federal no Espírito Santo, Juliano Rezende Gama, fala sobre esse e outros assuntos. Ouça a conversa completa!