IR 2024: empresa pode levar colaborador a cair na "malha fina" por erro?

Muitas pessoas não imaginam, mas ainda que tenham se cercado de todos os cuidados para não cometerem erros na sua declaração, há situações em que a retenção pode ocorrer por erro do próprio empregador. Há casos também de empresas que cometem erros no Informe de Rendimentos, corrigem, mas deixam de avisar ao empregado. E há ainda quando a empresa informou um valor para o IR diferente do que a pessoa recebe. Este é um dos temas em destaque nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2024". Quem esclarece as dúvidas é o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Walterleno Noronha.