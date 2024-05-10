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IR 2024: empresa pode levar colaborador a cair na "malha fina" por erro?

Tire suas dúvidas com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Walterleno Noronha

Publicado em 10 de Maio de 2024 às 11:10

Publicado em 

10 mai 2024 às 11:10
Declaração do imposto de renda
Declaração do imposto de renda Crédito: Freepik
Muitas pessoas não imaginam, mas ainda que tenham se cercado de todos os cuidados para não cometerem erros na sua declaração, há situações em que a retenção pode ocorrer por erro do próprio empregador. Há casos também de empresas que cometem erros no Informe de Rendimentos, corrigem, mas deixam de avisar ao empregado. E há ainda quando a empresa informou um valor para o IR diferente do que a pessoa recebe. Este é um dos temas em destaque nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2024". Quem esclarece as dúvidas é o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Walterleno Noronha. 
Imposto de Renda - 10-05-24

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