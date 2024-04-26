IR 2024: dicas e orientações para evitar a "malha fina"!

Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2024" vai uma importante orientação: os contribuintes que enviarem informações erradas ou diferentes dos dados fornecidos por outras entidades que também precisam prestar informações à Receita Federal — como empresas, instituições financeiras, planos de saúde e outros — podem cair na malha fiscal (também conhecida como “malha fina”). A Receita Federal começou a receber as declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) de 2024 no dia 15 de março e o prazo segue até 31 de maio. As orientações são do presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Walterleno Noronha. Ouça a conversa completa!