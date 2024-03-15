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CBN Imposto de Renda

IR 2024: dada a largada para o envio da declaração

Ouça entrevista com o auditor-fiscal da Receita Federal no Espírito Santo, Juliano Rezende Gama

Publicado em 15 de Março de 2024 às 11:07

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 mar 2024 às 11:07
Imagem Edicase Brasil
Imposto de Renda  Crédito: divulgação
O período para realizar a entrega da declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2024 começou nesta sexta-feira (15) e termina em 31 de maio. O contribuinte terá dois meses e meio para realizar a entrega da declaração, que é referente ao ano-base 2023. Segundo a Receita Federal, dentre as principais novidades neste ano está a atualização dos limites de obrigatoriedade para entrega da declaração. O limite para rendimentos tributáveis subiu de R$28.559,70 para R$30.639,90. São rendimentos tributáveis, o salário, aposentadoria, aluguel, entre outros. Iniciando o tira dúvidas sobre o assunto, nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2024", o auditor-fiscal da Receita Federal no Espírito Santo, Juliano Rezende Gama, esclarece as primeiras dúvidas sobre o assunto. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Juliano Rezende Gama - 15-04-24

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