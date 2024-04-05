IR 2024: como declarar imóvel financiado e outras dúvidas!

Nesta edição do 'CBN Imposto de Renda 2024' um dos temas em destaque é como declarar um imóvel financiado na declaração. De forma geral, as informações sobre o parcelamento do imóvel no IR 2024 devem estar reunidas na ficha de bens e direitos. Além disso, o contribuinte precisa declarar o valor efetivamente pago no ano, e não o valor do imóvel. Quem fala sobre o assunto é o auditor fiscal da Receita Federal no Espírito Santo, Juliano Rezende Gama. Ouça a conversa completa!