IR 2023: "esqueci de declarar um bem em outro ano; o que fazer?"

Para quem deixou de incluir um bem, como um imóvel ou um carro, em anos anteriores, o que deve ser feito para regularizar a situação na declaração do Imposto de Renda 2023? Se o contribuinte deixou de informar um bem no passado, não basta fazer a declaração neste ano. Para regularizar a situação, é precisa corrigir os anos anteriores, também. Este é um dos temas em destaque nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2023". Quem responde às dúvidas é a empresária contábil e conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Tamires Endringer. Ouça a conversa completa!