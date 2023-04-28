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CBN Imposto de Renda

IR 2023: "esqueci de declarar um bem em outro ano; o que fazer?"

Quem explica é a conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Tamires Endringer

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 10:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 abr 2023 às 10:43
É hora de fazer a declaração do Imposto de Renda 2022
É hora de fazer a declaração do Imposto de Renda 2022 Crédito: Pixabay
Para quem deixou de incluir um bem, como um imóvel ou um carro, em anos anteriores, o que deve ser feito para regularizar a situação na declaração do Imposto de Renda 2023? Se o contribuinte deixou de informar um bem no passado, não basta fazer a declaração neste ano. Para regularizar a situação, é precisa corrigir os anos anteriores, também. Este é um dos temas em destaque nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2023". Quem responde às dúvidas é a empresária contábil e conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Tamires Endringer. Ouça a conversa completa!
CBN Imposto de Renda 2023 - Tamires Endringer - 28-04-23.mp3

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