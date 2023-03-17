IR 2023: Declaração pré-preenchida liberada; saiba como fazer

A versão pré-preenchida da declaração do Imposto de Renda 2023 entrou em sistema na última quarta-feira (15). Na mesma data, começou o prazo de entrega da declaração. A declaração pré-preenchida economiza tempo, evita erros e neste ano dará prioridade na restituição. Neste ano, a adoção da declaração pré-preenchida foi incluída entre os grupos com prioridade no recebimento da restituição nos primeiros lotes. Na declaração pré-preenchida, o sistema da Receita traz automaticamente diversas informações que antes precisavam ser digitadas uma a uma pelo declarante. São informações relativas a rendimentos, deduções, bens e direitos e dívidas e ônus reais e que são alimentadas diretamente no programa do Imposto de Renda 2023 (PGD IRPF 2023). Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2023", a vice-presidente de Desenvolvimento do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Paula Antonela, detalha o assunto.