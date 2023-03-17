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CBN Imposto de Renda

IR 2023: Declaração pré-preenchida liberada; saiba como fazer

Ouça a participação da empresária contábil, Paula Antonela

Publicado em 17 de Março de 2023 às 10:32

Publicado em 

17 mar 2023 às 10:32
Imposto de Renda, Receita Federal, IRPF
 Imposto de Renda Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A versão pré-preenchida da declaração do Imposto de Renda 2023 entrou em sistema na última quarta-feira (15). Na mesma data, começou o prazo de entrega da declaração. A declaração pré-preenchida economiza tempo, evita erros e neste ano dará prioridade na restituição. Neste ano, a adoção da declaração pré-preenchida foi incluída entre os grupos com prioridade no recebimento da restituição nos primeiros lotes. Na declaração pré-preenchida, o sistema da Receita traz automaticamente diversas informações que antes precisavam ser digitadas uma a uma pelo declarante. São informações relativas a rendimentos, deduções, bens e direitos e dívidas e ônus reais e que são alimentadas diretamente no programa do Imposto de Renda 2023 (PGD IRPF 2023). Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2023", a vice-presidente de Desenvolvimento do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Paula Antonela, detalha o assunto.
CBN Imposto de Renda 2023 - Paula Antonela - 17-03-23.mp3

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