IR 2023: conheça as regras para declaração de MEI

Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2023", a presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Carla Tasso, empresária contábil, esclarece as principais dúvidas dos ouvintes sobre os procedimentos da declaração. Entre as dúvidas, a que detalhes o Microempreendedor individual (MEI) deve ficar atento na hora de declarar os rendimentos. O MEI não deve confundir o Imposto de Renda de pessoa física com a declaração de pessoa jurídica do MEI. São duas coisas diferentes. Ele é obrigado sempre a fazer a de MEI. Quanto ao IRPF, pode ser ou não, dependendo da sua situação. Os microempreendedores individuais têm até 31 de maio para informar à Receita Federal seu faturamento bruto em 2022.