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CBN Imposto de Renda

IR 2023: conheça as regras para declaração de MEI

Ouça a participação da presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Carla Tasso

Publicado em 24 de Março de 2023 às 11:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 mar 2023 às 11:52
Três em cada 10 MEIs fecham portas em até cinco anos de atividade no Brasil, aponta Sebrae
Três em cada 10 MEIs fecham portas em até cinco anos de atividade no Brasil, aponta Sebrae Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2023", a presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Carla Tasso, empresária contábil, esclarece as principais dúvidas dos ouvintes sobre os procedimentos da declaração. Entre as dúvidas, a que detalhes o Microempreendedor individual (MEI) deve ficar atento na hora de declarar os rendimentos. O MEI não deve confundir o Imposto de Renda de pessoa física com a declaração de pessoa jurídica do MEI. São duas coisas diferentes. Ele é obrigado sempre a fazer a de MEI. Quanto ao IRPF, pode ser ou não, dependendo da sua situação. Os microempreendedores individuais têm até 31 de maio para informar à Receita Federal seu faturamento bruto em 2022. 
CBN Imposto de Renda 2023.mp3

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