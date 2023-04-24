IR 2023: como funciona o cruzamento de dados e a análise das declarações

Neste ano, os cidadãos têm até 31 de maio para declarar o Imposto de Renda (IRPF) 2023. Todos os anos, a declaração do Imposto de Renda precisa ser enviada para a Receita Federal por quem ganha mais que o limite de isenção. Nela, o contribuinte precisa informar dados como rendimentos e valores pagos a outras pessoas, o que, na maioria das vezes, o órgão já sabe através do cruzamento de informações de diversos sistemas. Com cada vez mais bancos de dados informatizados, a Receita tem maior capacidade de cruzar informações dos contribuintes, num verdadeiro Big Brother. Em entrevista à CBN Vitória, o auditor-fiscal da Receita Federal no Espírito Santo, Juliano Rezende Gama, esclarece as principais dúvidas sobre a declaração do IR.